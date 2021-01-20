В Башкирии мужчина до смерти забил жену топором

Жуткое преступление совершил 36-летний житель Татышлинского района. Мужчина подозревается в убийстве своей жены.

Ночью с 18 по 19 января супруги решили провести время за распитием спиртных напитков. Однако тёплая посиделка переросла в ссору на почве ревности – мужчина предъявил жене, что той несколько дней не было дома.

Вскоре конфликт перерос в драку. Мужчина зверски избил жену руками и ногами, а потом и вовсе схватил топор и молоток, которыми несколько раз ударил женщину. Несчастная скончалась там же от полученных телесных повреждений.

На следующий день мужчина пришёл к своей матери весь в крови, поэтому женщина сразу вызвала полицию, которая и обнаружила тело убитой.