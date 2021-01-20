В Уфе определились победители городского этапа соревнований «Золотая шайба»

Сегодня в Уфе прошли решающие игры городского этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». Победители районных стартов встретились в Шакше.
Демский район представила команда «Дим», Ленинский выставил коллектив «Ленинец». Упорной борьбы не получилось. Юные хоккеисты из Демы сумели добиться большого преимущества в счете. Итоговый счет – 10:3. «Дим» стал бронзовым призером.
По регламенту турнира команда проводили на льду три периода по 15 минут «грязного» времени. Главная особенность соревнований – участие принимают мальчишки, которые не занимаются в спортивных школах. То есть исключительно дворовые коллективы.
В решающем матче встретились равные соперники. Команде «Салям» из Октябрьского района противостоял коллектив «Вектор» из Орджоникидзевского. До третьего периода счет был 0:0. «Саляму» удалось забросить две шайбы. Казалось, ничего уже не помешает им одержать победу, но игроки «Вектора» на последней минуте забросили дважды и отыгрались. Однако в серии буллитов победу все же одержали представители Октябрьского района.