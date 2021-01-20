Футболисты «Уфы» готовятся к весенней части чемпионата в Турции

ФК «Уфа» продолжает готовиться к весенней части чемпионата. Сборы проходят в турецком Белеке. Тренируются по три раза в день.
Сначала бег пять километров по пляжу, а затем утреннее и вечернее занятие на поле. Постепенно накапливается усталость, однако у команды прекрасное настроение.
На поле футболисты выполняют упражнения на ускорение. Некоторые работают с утяжелителями. Отрабатывают удары в створ ворот, а затем команда выходит на вечернюю двусторонку. Кроме этого сборников ждут силовые тренировки в спортзале. Напомним, всего в Белек приехали 22 футболиста.