Футболисты «Уфы» готовятся к весенней части чемпионата в Турции

ФК «Уфа» продолжает готовиться к весенней части чемпионата. Сборы проходят в турецком Белеке. Тренируются по три раза в день.

Сначала бег пять километров по пляжу, а затем утреннее и вечернее занятие на поле. Постепенно накапливается усталость, однако у команды прекрасное настроение.

Ударно поработали, пятилетку в три года. Леха Чернов падал потому что обязан падать в воротах, а не потому что он устал. Все впереди. Юрий Перескоков, тренер вратарей ФК «Уфа»