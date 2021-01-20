В Иглинском районе определились победители хоккейного турнира на кубок главы администрации

В Иглинском районе состоялся традиционный хоккейный турнир на кубок главы администрации. Соревнования проходят девятый год подряд. В этот раз на лед вышли четыре коллектива: «Йылан» (Тавтиманово), «Сокол» и «33-й легион» (Иглинский район) и команда села Акбердино.

В этом году хорошо развивается, турнир проходит на профессиональном уровне. Команды стали лучше играть, выросли на наших глазах по сравнению с прошлым годом. 

Наталья Гордеева, главный специалист комитета молодежной политики и спорта Иглинского района

Игра идет напряженно. Команда из Акбердино очень хорошая. Проигрываем сейчас со счетом 6:0 второй период. Надеемся, догоним.

Альфред Лутфуллин, участник турнира
Фото №1 - В Иглинском районе определились победители хоккейного турнира на кубок главы администрации

Но догнать соперника из Акбердино хоккеисты «Йылана» так и не смогли. Хотя две шайбы в ворота они все-таки забросили. Итог первой встречи турнира – 8:2. В матче за третье место победу одержал коллектив из Тавтиманово. А в финале акбердинцы разгромили иглинский «Сокол» со счетом 10:3 и в очередной раз стали обладателями кубка. Стоит сказать, что эти соревнования являются просмотровыми или отборочными. Дело в том, что лучшие хоккеисты среди команд-участниц попадут в сборную Иглинского района. И уже таким составом предстанут на республиканских сельских играх. А в эти выходные здесь же состоится турнир на Кубок Иглино, где примут участие юниорские команды.

За последние десять лет мы каждый год берём Кубок главы администрации. У нас команда работает сложенно. Мы лёд заливаем, ребята тренируются. Почему выигрываем? У нас много играет школьников. Так как мы приближены к Уфе, у нас многие жители играют за «Уфу», за «Салават Юлаев». Есть и те, кто играет в КХЛ.

Азамат Сатаев, глава Акбердинского сельсовета
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