В Иглинском районе определились победители хоккейного турнира на кубок главы администрации

В Иглинском районе состоялся традиционный хоккейный турнир на кубок главы администрации. Соревнования проходят девятый год подряд. В этот раз на лед вышли четыре коллектива: «Йылан» (Тавтиманово), «Сокол» и «33-й легион» (Иглинский район) и команда села Акбердино.

Но догнать соперника из Акбердино хоккеисты «Йылана» так и не смогли. Хотя две шайбы в ворота они все-таки забросили. Итог первой встречи турнира – 8:2. В матче за третье место победу одержал коллектив из Тавтиманово. А в финале акбердинцы разгромили иглинский «Сокол» со счетом 10:3 и в очередной раз стали обладателями кубка. Стоит сказать, что эти соревнования являются просмотровыми или отборочными. Дело в том, что лучшие хоккеисты среди команд-участниц попадут в сборную Иглинского района. И уже таким составом предстанут на республиканских сельских играх. А в эти выходные здесь же состоится турнир на Кубок Иглино, где примут участие юниорские команды.