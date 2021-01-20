В Башкирии прошел Кубок России по спортивному ориентированию на лыжах

В Октябрьском прошел Кубок России по спортивному ориентированию на лыжах. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 23 регионов страны. На старт вышли талантливые юниоры, а также сильнейшие представители данного вида спорта. Они боролись за место в составе сборной России.
Мы в Октябрьском. Приехали сюда через трассу М5, а могли через Белебей. Так для нас было выгоднее. В ориентировании тоже самое: нужно прийти к финишу не только быстро, но и максимально выгодно. Сегодня расскажем о тех, кто разбирается в этом лучше всех в стране.
Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором работает и голова, и руки, и ноги. Мало прийти на финиш быстрее всех, нужно отметиться на всех контрольных пунктах, указанных на карте. Ее спортсменам выдают лишь перед стартом.
Марафон – самая длинная дисциплина на Кубке России. Мужчинам предстояло пройти 33 контрольных пункта и преодолеть почти 19 километров. Женщины должны были отметиться в 23 точках, которые расположились на 13 с половиной километрах. Задачу усложняла погода. В первые два дня соревнований было много снега, а на марафоне спортсменов застал сильный мороз.
Иван Куликов едва не зацепился за третье место в марафоне. Но ошибка в конце дистанции не позволила ему стать даже четвертым. Его обогнал другой башкирский спортсмен Вадим Огородников. Этот результат стал лучшим для представителей нашей республики на Кубке России.
Отлично себя проявили на турнире братья Никитины. Дмитрий в первые два дня соревнований становился пятым, а его младший брат Вадим завоевал бронзу среди юниоров и сумел завоевать место в сборной России по своему возрасту.
А звания лучших спортсменов в стране в Октябрьском подтвердили лидеры национальной команды. Андрей Ламов выиграл спринт и лонг, а Сергей Горланов был лучшим в марафоне. У женщин фавориты также подтвердили свой статус. Алена Трапезникова победила в лонге и спринте. Мария Кечкина завоевала золотую и бронзовую награды.
Октябрьский уже не в первый раз проводит у себя крупные соревнования. Поэтому организовать Кубок России смогли даже в непростых погодных условиях. Трассы удалось привести в хорошее состояние. Всего было накатно более 160 километров.
Состав сборной России определится в ближайшие дни. Исполком федерации соберет команды из лучших спортсменов, которые уже в феврале будут отстаивать честь страны на чемпионате мира в Эстонии.