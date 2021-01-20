В Башкирии прошел Кубок России по спортивному ориентированию на лыжах

В Октябрьском прошел Кубок России по спортивному ориентированию на лыжах. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 23 регионов страны. На старт вышли талантливые юниоры, а также сильнейшие представители данного вида спорта. Они боролись за место в составе сборной России.

Мы в Октябрьском. Приехали сюда через трассу М5, а могли через Белебей. Так для нас было выгоднее. В ориентировании тоже самое: нужно прийти к финишу не только быстро, но и максимально выгодно. Сегодня расскажем о тех, кто разбирается в этом лучше всех в стране.

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором работает и голова, и руки, и ноги. Мало прийти на финиш быстрее всех, нужно отметиться на всех контрольных пунктах, указанных на карте. Ее спортсменам выдают лишь перед стартом.

Марафон – самая длинная дисциплина на Кубке России. Мужчинам предстояло пройти 33 контрольных пункта и преодолеть почти 19 километров. Женщины должны были отметиться в 23 точках, которые расположились на 13 с половиной километрах. Задачу усложняла погода. В первые два дня соревнований было много снега, а на марафоне спортсменов застал сильный мороз.

Первые дня было сложно, организаторы не успевали прокатать трассу, но сегодня было классно, все лыжни были прокатаны. Иван Куликов, мастер спорта России по спортивному ориентированию

Иван Куликов едва не зацепился за третье место в марафоне. Но ошибка в конце дистанции не позволила ему стать даже четвертым. Его обогнал другой башкирский спортсмен Вадим Огородников. Этот результат стал лучшим для представителей нашей республики на Кубке России.

Я бы так и доехал пятым, если бы он не ошибался. Сил вообще не было. На третьем круге даже 30 секунд сложно отыграть, а первый и второй ты не видишь своих соперников. Вадим Огородников, мастер спорта России по спортивному ориентированию

Отлично себя проявили на турнире братья Никитины. Дмитрий в первые два дня соревнований становился пятым, а его младший брат Вадим завоевал бронзу среди юниоров и сумел завоевать место в сборной России по своему возрасту.

Два пятых места – это достойный результат. Два пятых места, а сборной шесть человек. Посмотрим, будут решать тренеры, возможно, поеду на чемпионат мира. Дмитрий Никитин, мастер спорта России по спортивному ориентированию

Минимальную цель – попасть в сборную – выполнил. Сейчас хочу стать чемпионом мира среди юниоров. Хорошо подготовился, дома еще стены помогают. Вадим Никитин, мастер спорта России по спортивному ориентированию

А звания лучших спортсменов в стране в Октябрьском подтвердили лидеры национальной команды. Андрей Ламов выиграл спринт и лонг, а Сергей Горланов был лучшим в марафоне. У женщин фавориты также подтвердили свой статус. Алена Трапезникова победила в лонге и спринте. Мария Кечкина завоевала золотую и бронзовую награды.

Лидеры доказали свою силу. Помимо этого Дорма сегодня заехал вторым. Это наш юниор. Они подтягиваются, это здорово. Николай Кудряшов, старший тренер сборной России по спортивному ориентированию

Октябрьский уже не в первый раз проводит у себя крупные соревнования. Поэтому организовать Кубок России смогли даже в непростых погодных условиях. Трассы удалось привести в хорошее состояние. Всего было накатно более 160 километров.

Место очень популярное. Мы старались не изолировать простых любителей, а просто просили их кататься на других кругах. Игорь Акимов, главный судья соревнований