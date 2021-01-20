Житель Уфы зверски убил 90-летнего отца

44-летний уфимец обвиняется в страшном преступлении. Мужчина до смерти избил своего90-летнего отца. Инцидент произошёл в Черниковке.
Уфимец и его отец жили вместе в одной из квартир на улице Интернациональной. В злополучный день между родственниками вспыхнула серьёзная ссора. Тогда мужчина избил до смерти родного отца. Как сообщает издание «КП-Уфа», на теле несчастного не было живого места – множественные кровоподтёки были обнаружены в области груди, живота, лица, ссадины на руках и ногах, а также сломанные рёбра.
Предполагаемыми орудиями расправы могли стать трость, молоток и три сковороды. Улики были изъяты, подозреваемый задержан. Уфимец дал признательные показания – решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: КП-Уфа.