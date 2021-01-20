Житель Уфы зверски убил 90-летнего отца

Уфимец и его отец жили вместе в одной из квартир на улице Интернациональной. В злополучный день между родственниками вспыхнула серьёзная ссора. Тогда мужчина избил до смерти родного отца. Как сообщает издание «КП-Уфа», на теле несчастного не было живого места – множественные кровоподтёки были обнаружены в области груди, живота, лица, ссадины на руках и ногах, а также сломанные рёбра.