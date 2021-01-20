В Башкирии медучреждениям передали 25 новых автомобилей

Всегда автомобиль – это максимально оперативная помощь, чтобы можно было доехать пациентам, жителям. Первичное звено здравоохранения – это одно из наиболее важных, и Президент Российской Федерации обозначил как приоритетное направление. Потому что они работают с населением, и важно, чтобы техника соответствовала задачам, ну и чтобы врачи были довольны и была возможность оказания этой быстрой медицинской помощи.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан