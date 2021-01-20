В Башкирии медучреждениям передали 25 новых автомобилей

Медицинским учреждениям Башкортостана передали 25 автомобилей. Ключи вручил премьер-министр правительства Андрей Назаров. Врачи смогут пользоваться машинами «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот». Их закупили за счет средств федерального бюджета. По словам водителей, это большое подспорье в их работе.
Премьер-министр подчеркнул, что вопросы здравоохранения – в приоритете. Все документы, связанные с борьбой против коронавируса, подписываются день в день. Республика в прошлом году направила на эти цели порядка 20 млрд рублей, 12 из которых – это средства регионального бюджета. Андрей Назаров также оценил качество транспорта лично, проехав несколько метров.