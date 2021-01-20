В Башкирии медучреждениям передали 25 новых автомобилей

Медицинским учреждениям Башкортостана передали 25 автомобилей. Ключи вручил премьер-министр правительства Андрей Назаров. Врачи смогут пользоваться машинами «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот». Их закупили за счет средств федерального бюджета. По словам водителей, это большое подспорье в их работе.

Хорошие машины дали нам. Часто ездят в Уфу, через день почти, вот эта новая машина много даст нам, нашей больнице.

Ринат Муратшин, водитель станции скорой медицинской помощи Ермекеевской ЦРБ

Премьер-министр подчеркнул, что вопросы здравоохранения – в приоритете. Все документы, связанные с борьбой против коронавируса, подписываются день в день. Республика в прошлом году направила на эти цели порядка 20 млрд рублей, 12 из которых – это средства регионального бюджета. Андрей Назаров также оценил качество транспорта лично, проехав несколько метров.

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Всегда автомобиль – это максимально оперативная помощь, чтобы можно было доехать пациентам, жителям. Первичное звено здравоохранения – это одно из наиболее важных, и Президент Российской Федерации обозначил как приоритетное направление. Потому что они работают с населением, и важно, чтобы техника соответствовала задачам, ну и чтобы врачи были довольны и была возможность оказания этой быстрой медицинской помощи.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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