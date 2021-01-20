В Подмосковье простились с Героем Советского Союза Николаем Антошкиным

Он был очень внимательным человеком, трепетно относился к женщинам. Подтянутый, красивый, с ним всегда было приятно общаться, он был без заносчивости, без чванства, очень доступный человек. Это действительно огромная потеря для всех нас, мы очень скорбим.

Николай Чуйков, член президиума Фонда памяти полководцев Победы