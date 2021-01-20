В Подмосковье простились с Героем Советского Союза Николаем Антошкиным

17 января после тяжелой болезни ушел из жизни Герой Советского Союза Николай Антошкин. Ему было 78 лет. Сегодня с заслуженным летчиком простились в Подмосковье.
Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года в БАССР, отучился в Оренбургском высшем военном училище летчиков имени Полбина, а затем в Военно-воздушной академии имени Гагарина. В 1983 году окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР. Николай Антошкин был командующим фронтовой авиацией ВВС России, а в 1997 году стал заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке. Через год он ушел в отставку в звании генерал-полковника.
Заслуженный летчик командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий чернобыльской аварии, лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком, за что получил звание Героя Советского Союза. В последние годы работал в Госдуме. В церемонии прощания приняли участие и депутаты. Похороны прошли с воинскими почестями.