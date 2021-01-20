В Подмосковье простились с Героем Советского Союза Николаем Антошкиным

17 января после тяжелой болезни ушел из жизни Герой Советского Союза Николай Антошкин. Ему было 78 лет. Сегодня с заслуженным летчиком простились в Подмосковье.

Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года в БАССР, отучился в Оренбургском высшем военном училище летчиков имени Полбина, а затем в Военно-воздушной академии имени Гагарина. В 1983 году окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР. Николай Антошкин был командующим фронтовой авиацией ВВС России, а в 1997 году стал заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке. Через год он ушел в отставку в звании генерал-полковника.

Он был очень внимательным человеком, трепетно относился к женщинам. Подтянутый, красивый, с ним всегда было приятно общаться, он был без заносчивости, без чванства, очень доступный человек. Это действительно огромная потеря для всех нас, мы очень скорбим.

Николай Чуйков, член президиума Фонда памяти полководцев Победы
Фото №1 - В Подмосковье простились с Героем Советского Союза Николаем Антошкиным

Заслуженный летчик командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий чернобыльской аварии, лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком, за что получил звание Героя Советского Союза. В последние годы работал в Госдуме. В церемонии прощания приняли участие и депутаты. Похороны прошли с воинскими почестями.

Провожаем в последний путь нашего легендарного земляка, почетного гражданина города Кумертау и Республики Башкортостан Николая Тимофеевича. Он очень любил республику, часто приезжал в Башкортостан, в родной город Кумертау. Его именем названы улицы, школы, музеи.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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