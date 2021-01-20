В Башкирии насмерть сбили дальнобойщика

Мужчина вышел из кабины, и в этот момент на него наехал автомобиль Ford. От травм 58-летний шофер скончался на месте происшествия, сообщили в ГИБДД.

А в Уфе автобус «Башавтотранса» протаранил шесть машин возле 21-й больницы. Авария произошла сегодня днём. Автомобили получили значительные повреждения, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Как уточнили в региональном ГИБДД, пассажиров в момент столкновения в салоне не было. Со слов водителя, ему стало плохо, и он не справился с управлением.