В Уфе в 2022 году появятся три новых медучреждения

Идет строительство поликлиник в микрорайоне Затон и при Республиканской клинической больнице имени Куватова. Прежнее здание поликлиники при РКБ было построено более 60 лет назад. Также строительные работы развернули на площадке кардиоцентра – у медучреждения появится новый хирургический корпус.

Прежнее здание поликлиники при РКБ имени Куватова было построено еще 60 лет назад. Оно устарело и не соответствовало современным требованиям. Возведение нового началось год назад. Срок сдачи немного сместился из-за того, что строителям пришлось переносить тепловые сети. Новая поликлиника будет рассчитана на полторы тысячи посещений в смену. Стоимость объекта – чуть более 2 миллиардов рублей.

На сегодняшний день мы провели подготовительные работы по выносу сетей. Начали монолитные работы. Строительство подразумевает 3-6-этажное здание общей площадью 17 тысяч кв. метров. Работы планируется завершить в 2022 году. Эдуард Камалетдинов, заместитель генерального директора строительной компании

Поликлиника появится у жителей микрорайона Затон. 6-этажное здание рассчитано на обслуживание и взрослого, и детского населения. Предусмотрен блок женской консультации. Район быстро заселяется, поэтому соцобъект здесь давно необходим. Источники финансирования – бюджет республики и федеральная казна.

На данный момент осуществляем заливку монолитного каркаса. Отметка ноль уже залита. Будем поднимать первый этаж. К лету планируем поставить коробку целиком и начать заполнение проемов кирпичами. Сергей Бобб, главный инженер строительной компании

А это уже площадка Республиканского кардиоцентра. Ежедневно в стенах медучреждения проводят несколько десятков высокотехнологичных операций. Но чтобы их стало больше, в 2019 году начали возведение хирургического корпуса. Это будет целый комплекс с зонами отдыха, в том числе для маленьких пациентов, появится спортплощадка и комфортные палаты для тех, кто перенес операцию на сердце.

Строится в рамках РАИП данный объект. На 22-й год запланирована реконструкция существующего корпуса. Суммарно строительство будет завершено в 23-м году. Общая сумма – порядка 6 миллиардов рублей. Артур Насыров, начальник Управления капитального строительства Республики Башкортостан