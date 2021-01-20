В Уфе в 2022 году появятся три новых медучреждения

Идет строительство поликлиник в микрорайоне Затон и при Республиканской клинической больнице имени Куватова. Прежнее здание поликлиники при РКБ было построено более 60 лет назад. Также строительные работы развернули на площадке кардиоцентра – у медучреждения появится новый хирургический корпус.
Прежнее здание поликлиники при РКБ имени Куватова было построено еще 60 лет назад. Оно устарело и не соответствовало современным требованиям. Возведение нового началось год назад. Срок сдачи немного сместился из-за того, что строителям пришлось переносить тепловые сети. Новая поликлиника будет рассчитана на полторы тысячи посещений в смену. Стоимость объекта – чуть более 2 миллиардов рублей.
Поликлиника появится у жителей микрорайона Затон. 6-этажное здание рассчитано на обслуживание и взрослого, и детского населения. Предусмотрен блок женской консультации. Район быстро заселяется, поэтому соцобъект здесь давно необходим. Источники финансирования – бюджет республики и федеральная казна.
А это уже площадка Республиканского кардиоцентра. Ежедневно в стенах медучреждения проводят несколько десятков высокотехнологичных операций. Но чтобы их стало больше, в 2019 году начали возведение хирургического корпуса. Это будет целый комплекс с зонами отдыха, в том числе для маленьких пациентов, появится спортплощадка и комфортные палаты для тех, кто перенес операцию на сердце.
Также продолжается возведение Центра детской онкологии и гематологии, хирургического корпуса в Учалах, а в Бирске и селе Чекмагуш идет возведение новых поликлиник.