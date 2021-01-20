Пенсионер из Башкирии, отсидевший за чужое преступление: «Хочу вернуть честное имя»

В Верховном суде республики сегодня прошло заседание по делу Фатхуллы Исхакова. Пенсионер уже 60 лет пытается отменить приговор 1959-года. Тогда его обвинили в покушении на убийство двух и более лиц.

В ноябре прошлого года мужчина обратился в Стерлибашевский межрайонный суд о признании незаконным постановления прокурора Миякинского района о прекращении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств. Суд удовлетворил жалобу пенсионера и отменил постановление. Верховный суд сегодня оставил без изменений это решение. Но дедушка хочет добиться отмены приговора, так как настоящий преступник сознался в покушении на убийство, за что Фатхулла Исхаков уже отсидел 13 лет.

Я не ставлю вопрос компенсации, а хочу вернуть мое честное имя, чтобы я ушел в иной мир спокойно. Фатхулла Исхаков