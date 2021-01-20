Жители Уфы задыхаются от запаха фекалий

Подвал хрущёвки в Демском районе регулярно подтапливает. Затем управляющая компания обрабатывает помещение, после чего остаётся стойкий химический запах.
О том, что в их подвале вновь забил фонтан, жильцы узнают по аромату. И такая история повторяется регулярно. Канализационные нечистоты убирает управляющая компания, наводит порядок и так до следующего раза. Но даже в перерывах между извержениями вздохнуть полной грудью не получается.
Запах легко проникает в квартиры. Тяжелее всего тем, кто живёт непосредственно над подвалом.
И как показывает время, даже за 10 лет свыкнуться с запахом невозможно. Примерно столько жильцы борются за чистый воздух и подвал.
В местном ЖЭУ сменился не один руководитель, а вот проблема, наоборот, как была, так и остаётся.
Но сделать ничего не могут, говорят в ЖЭУ. Подтопление происходит из-за засора общего канализационного коллектора. Напором выбивает заглушки, но если их загерметизировать, то нечистоты найдут другой выход. По словам замдиректора по техническим вопросам ЖЭУ №34, всё пойдет попросту в квартиры.
Для начала, сообщили в районной администрации, будет подготовлено обращение Уфаводоканалу о промывке канализации. Если это не поможет, то будет необходима уже ревизия канализации.
Вот только бы не затянулось это, говорят жильцы, еще лет на 10. Старожилы надеются, что всё-таки доживут до того момента, когда в подъезд можно будет зайти, не закрывая нос.