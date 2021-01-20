Жители Уфы задыхаются от запаха фекалий

Подвал хрущёвки в Демском районе регулярно подтапливает. Затем управляющая компания обрабатывает помещение, после чего остаётся стойкий химический запах.

О том, что в их подвале вновь забил фонтан, жильцы узнают по аромату. И такая история повторяется регулярно. Канализационные нечистоты убирает управляющая компания, наводит порядок и так до следующего раза. Но даже в перерывах между извержениями вздохнуть полной грудью не получается.

Они сейчас немножко подчистили и посыпали хлоркой, и к запаху фекалий прибавляется еще и запах хлорки. Вот эти заглушки должны выдерживать 10 метров водяного столба, но их выбивает, и здесь все в фекалиях. Игорь Солохин, житель дома №6 по ул. Таллинской

Запах легко проникает в квартиры. Тяжелее всего тем, кто живёт непосредственно над подвалом.

Невозможно. Сколько лет мы живем здесь, и все время вот такой запах. Был более или менее, а сейчас совсем невыносимый. Окна все время открыты, холодно – мы же живые. Клавдия Михайловна, жительница дома №6 по ул. Таллинской

И как показывает время, даже за 10 лет свыкнуться с запахом невозможно. Примерно столько жильцы борются за чистый воздух и подвал.

В местном ЖЭУ сменился не один руководитель, а вот проблема, наоборот, как была, так и остаётся.

Мы приходим и как будто в первый раз все рассказываем, начальники постоянно меняются, все заново приходится объяснять. ЖЭУ свои текущие проблемы решает, а наш дом как изгой. Игорь Солохин, житель дома №6 по ул. Таллинской

Но сделать ничего не могут, говорят в ЖЭУ. Подтопление происходит из-за засора общего канализационного коллектора. Напором выбивает заглушки, но если их загерметизировать, то нечистоты найдут другой выход. По словам замдиректора по техническим вопросам ЖЭУ №34, всё пойдет попросту в квартиры.

Для начала, сообщили в районной администрации, будет подготовлено обращение Уфаводоканалу о промывке канализации. Если это не поможет, то будет необходима уже ревизия канализации.

Нужно будет обследовать участок канализационных сетей, определить проблему и алгоритм работы. Руслан Фахрутдинов, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Дёмского района г. Уфы