В Башкирии отмечают 100-летие со дня рождения легендарного партизана Даяна Мурзина

100 лет со дня рождения легендарного партизана из Башкортостана Даяна Мурзина, которого Гитлер называл личным врагом во время Великой Отечественной войны. Он скончался в 2012 году, но память о нем жива. В республике прошли сразу несколько акций.

В Кушнаренково открыли мемориальную доску «черному генералу». Ее установили на стене здания Многопрофильного педагогического колледжа имени Даяна Мурзина. Последние 16 лет там плотно занимаются темой увековечивания имени легендарного партизана из Башкортостана.

Говорили, что герой Чехословакии, наши преподаватели сказали: «А почему он не Герой Советского Союза?» И мы задали себе вопрос. У нас нет улицы даже, а в Чехословакии есть памятники, улицы, площади имени Даяна Мурзина. И после этого мы твердо решили, что будем этим заниматься. Это был 2005 год.

Венер Ахмеров, директор Кушнаренковского многопрофильного колледжа
Фото №1 - В Башкирии отмечают 100-летие со дня рождения легендарного партизана Даяна Мурзина

В Бакалинском районе, в селе Ахманово, в музее имени Даяна Мурзина и Нажиба Асанбаева прошел торжественный митинг в честь 100-летия со дня рождения знаменитого земляка. «Черного генерала» вспоминали как принципиального, жесткого человека, но вместе с тем и как простого в общении и доступного для каждого человека. В общей сложности у него было 86 орденов и медалей, три ордена из них советские: «Красного Знамени», «Красной Звезды», Отечественной войны I степени и медаль «Партизану Великой Отечественной войны» I степени. Провел более 100 боевых операций во время войны.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии