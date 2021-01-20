В Уфе срочно нужна помощь малышу, который не может дышать

Осталось всего 2 недели, чтобы собрать средства на лечение малышу из Уфы. Арслан Янышев не может самостоятельно дышать. В горле у мальчика установлена трахеостома, из-за прибора может замедлиться развитие и нарушиться речь, которой малыш только пытается овладеть. Арслану готовы помочь за границей, операция стоит больше 6 миллионов рублей. Собрана половина, но времени осталось очень мало. Помочь можем и мы с вами.

Звонкий смех малыша можно услышать только закрыв отверстие в горле. Обычно карапуз хохочет бесшумно. В горле у полуторагодовалого Арслана стоит трахеостома. Носом мальчик почти не дышит, функцию взял на себя этот прибор, который меняют каждые 2 недели. Трубку закрывают не только, чтобы появился голос. Перед прогулкой на улицу на трахеостому надевают клапан.

Гуляем полчаса, заматывает шарфиком, чтобы холодный воздух через трахеостому не попадал. Есть шанс, что ребёнок заболеет пневмонией или бронхитом. Диана Атангулова, мама Арслана

Ребёнок родился здоровым, а когда исполнилось 6 месяцев, получил ожог горла. Врачи говорили, что маленький пациент мог не выжить. Выкарабкался, открылось не второе дыхание, просто другое, уже через специальную трубку.

Не дай бог, чтобы так. Врагу не пожелаешь, чтобы люди жили с трахеостомой. Люди не могут разговаривать. Арслан постоянно чешет шею, потому что постоянное раздражение. Диана Атангулова, мама Арслана

Возможно, малыш пока не понимает, что этот неудобный прибор нельзя снимать. Всё, что помогает дышать, в то же время доставляет дискомфорт. Вот, например, Арслан выкидывает трубки для санации и грозит пальчиком, пародируя маму. Отхаркивать слизь самостоятельно у малыша не получается. Если трубку не прочищать, это может привести к удушью.

Слизь сложно чистить. Она может высохнуть в путях: в трахее, в бронхах. Диана Атангулова, мама Арслана

Мальчику готовы помочь в детской клинике «Дана-Дуэк» в Тель-Авиве. Там обещают вернуть Арслана к нормальной жизни, позволить дышать самостоятельно через нос и убрать трахеостому. Но хирургические вмешательства обойдутся больше чем в 6 миллионов рублей. Семья смогла собрать около половины, времени осталось совсем мало, оплатить операцию нужно до 5 февраля.

Они дали гарантию, что сможет сам дышать, разговаривать. Но медлить нельзя, если после 2 лет делать операцию, то дефекты речи пойдут. Айнур Янышев, папа Арслана