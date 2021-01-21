В Уфе появилось кафе для заключенных

В Уфимской исправительной колонии заработало кафе для заключенных. Отныне все осужденные могут позволить себе заказать блюда, которых нет в обычном рационе. Разумеется, за плату. В качестве обсуживающего персонала есть даже официант – тоже из осужденных.

Единственное, что в этом кафе выдает клиентов, – спецодежда. Все посетители в черных тюремных робах, чтобы, так сказать, не забывали, где находятся. Ну а в остальном все как в обычном общепите.

Интерьер обустроили в стиле традиционной харчевни. Название «Хутарок» написано на белорусский лад. Встречает гостей казак-официант, правда, тоже из осужденных. Альмир Каюмов отбывает наказание по 158-й статье – за кражу. Сидит уже 2 года.

Меню разнообразное, кушают, отмечают праздники, дни рождения. Альмир Каюмов, заключенный

Право пообедать в тюремном кафе нужно еще заработать. Все осужденные трудятся на производстве и получают зарплату. Оборот наличных в колонии строго под запретом. Деньги за каждый заказ списываются с персонального лицевого счета.

Уже несколько раз тут были, дни рождения отмечали. Отвлекаешься от всего, только одежда напоминает, где ты. Павел Уразаев, осужденный

Посещать кафе могут по графику, который есть у каждого отряда. В отличие от обычной столовой, где готовят сами осужденные, блюда под заказ делают гражданские повара.

Начальники отрядов собирают заявления от осужденных, что они хотят купить, потом их рассматривают, с лицевого счета осужденного списываются средства, и потом уже заявка поступает в столовое учреждение. Марат Ибрагимов, заместитель начальника центра исправительной колонии №9

Всю атрибутику, к слову, делали сами заключенные в местных производственных цехах. Продукты в основном тоже свои. Буквально в соседнем помещении, например, расположен молочный комбинат. Коров держат на закрепленной за колонией ферме, где работают осужденные по распределению, как правило, за хорошее поведение.