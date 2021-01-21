В Башкирии 58-летний мужчина трагически погиб под колесами иномарки

Вчера, 20 января, в Туймазинском районе Башкирии водитель автомобиля Ford Focus сбил 58-летнего мужчину. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.
ДТП произошло на 1319 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина.
В результате наезда 58-летний мужчина скончался на месте трагедии. Оказалось, что погибший являлся водителем грузовика Volvo. Он остановился с напарником у родника для пополнения запасов воды.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД по РБ.