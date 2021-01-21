«Салават Юлаев» встретится с «Трактором» на выезде

Хоккеисты «Салавата Юлаева» отправились в выездное турне. Команде Томи Ламсы предстоит сыграть против челябинского «Трактора», затем наши игроки проведут две встречи в Хабаровске с местным «Амуром».

Завершением гастролей станет остановка в Казахстане. В Нур-Султане уфимская команда сыграет с хоккеистами «Барыса». Сегодня матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги пройдет в Челябинске. «Юлаевцы» клюшки с местным «Трактором». Прямую трансляцию смотрите на телеканале БСТ в 18:50.