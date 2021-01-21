Уфа и Гафурийский район стали лидерами по заявкам на первый конкурс президентских грантов 2021 года

Согласно подсчетам ресурсного центра Аппарата Общественной палаты, уфимцы направили на рассмотрение 24 проекта. Вторыми по активности стали жители Гафурийского района – у них пять проектов. Также фонд президентских грантов рассмотрит четыре проекта из Стерлитамака. Всего заявки направили 47 муниципалитетов Башкортостана. Из них признаны победителями НКО из 19 городов и районов.