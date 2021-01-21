В Башкирии программа сельской ипотеки оказалась самой успешной в России

Реализация программы сельской ипотеки в Башкортостане оказалась самой успешной среди регионов России. Так, в прошлом году было выдано 2400 льготных кредитов почти на 5 миллиардов рублей. Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров.
Глава республики подчеркнул, что результаты реализации сельской ипотеки в регионе превзошли самые смелые прогнозы. В основном новоселы приобрели дома с участками в Уфимском, Стерлитамакском, Чишминском, Кармаскалинском, Иглинском и Янаульском районах.
Напомним, с этого года вступили в силу новые правила сельской ипотеки. Теперь на первоначальный взнос можно направить средства материнского капитала. В федеральном бюджете на текущий год на программу сельской ипотеки предусмотрено более 4 млрд. рублей.