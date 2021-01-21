Жителей Башкирии призывают устанавливать пожарные извещатели

Свыше 250 тысяч семей республики находятся под защитой пожарных извещателей. С момента начала эксплуатации эти небольшие приборы спасли жизни 500 человек, 205 из которых – дети.

Специальный датчик улавливает даже самый легкий дым, будь то горение бумаги, текстиля или электрооборудования. Установить извещатель можно самостоятельно, он крепится к потолку. Особого ухода за прибором тоже не требуется.