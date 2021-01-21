В Уфе открылась выставка скульптора Бориса Чёрствого

20 бронзовых рельефов на библейские темы. В Уфе открылась уникальная выставка скульптора Бориса Чёрствого – одного из авторов мемориала павшим воинам на Площади Памяти в Самаре.

Проект «Апология», посвященный евангельской тематике, был подготовлен самим Борисом Чёрствым, однако в Уфе демонстрируется уже после его кончины. Художника не стало прошлым летом. Выставка включает 22 работы, туда же входит скульптура «Идущая в пустыне». Основная техника – бронзовое литьё и минимальный набор художественных средств. В экспозиции также представлена станковая скульптура, в том числе из собрания Нестеровского музея. Посетить выставку жители Башкирии смогут до конца февраля.

Фото №1 - В Уфе открылась выставка скульптора Бориса Чёрствого

Это знаковое событие для Башкирии. Это великий московский художник, недавно ушедший, к сожалению. Очень глубокий, очень точный. В первом зале находится композиция «Апология», которая состоит из еще неизвестных композиций. Дальше выставка поедет по другим городам.

Даниил Калинушкин, куратор выставки «Апология» Бориса Чёрствого
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