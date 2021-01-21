В Уфе открылась выставка скульптора Бориса Чёрствого

Проект «Апология», посвященный евангельской тематике, был подготовлен самим Борисом Чёрствым, однако в Уфе демонстрируется уже после его кончины. Художника не стало прошлым летом. Выставка включает 22 работы, туда же входит скульптура «Идущая в пустыне». Основная техника – бронзовое литьё и минимальный набор художественных средств. В экспозиции также представлена станковая скульптура, в том числе из собрания Нестеровского музея. Посетить выставку жители Башкирии смогут до конца февраля.