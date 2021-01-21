В Уфе сгорел двухэтажный дом: эвакуировано 25 человек

Сегодня, 21 января, в Уфе зафиксирован крупный пожар. Огнём охватило деревянный двухэтажный дом. Пожар бушует на улице Малой Лесозаводской.
По указанному адресу оперативно прибыли экстренные службы. Оказалось, горит дом Г-образной формы. Площадь пожара составляет 800 кв. метров.
Из дома в срочном порядке эвакуировали 25 человек, среди которых 7 – дети. Всего в доме зарегистрировано 56 жильцов. Их временно посадили в автобусы, чтобы они не замёрзли. После их разместят в чрезвычайном фонде Уфы. Для жильцов горящего дома организовано горячие питание и чай.
Тушением пожара занимается 42 человека личного состава и 14 единиц техники. Предстоит установить причину возгорания.
Фото: МЧС по РБ.