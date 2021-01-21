В Уфе сгорел двухэтажный дом: эвакуировано 25 человек

Из дома в срочном порядке эвакуировали 25 человек, среди которых 7 – дети. Всего в доме зарегистрировано 56 жильцов. Их временно посадили в автобусы, чтобы они не замёрзли. После их разместят в чрезвычайном фонде Уфы. Для жильцов горящего дома организовано горячие питание и чай.