В Уфе водитель автобуса протаранил шесть иномарок

57-летний водитель пассажирского автобуса на развороте не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные автомобили. Среди пострадавших машин: «Равон Нексия», «БМВ», «Киа Сол», «Фиат Албеа», «Опель Корса» и «Рено Каптюр».

Как сообщает сам виновник аварии, за рулём ему внезапно стало плохо. К счастью, в салоне автобуса пассажиров не находилось. Пассажирский транспорт двигался по маршруту №57.