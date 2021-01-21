В Уфе водитель автобуса протаранил шесть иномарок

Накануне, 20 января, в Уфе произошла массовая авария. Водитель автобуса «НефАЗ» протаранил шесть припаркованных иномарок. Подробности сообщила пресс-служба ГИБДД РБ.
57-летний водитель пассажирского автобуса на развороте не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные автомобили. Среди пострадавших машин: «Равон Нексия», «БМВ», «Киа Сол», «Фиат Албеа», «Опель Корса» и «Рено Каптюр».
Как сообщает сам виновник аварии, за рулём ему внезапно стало плохо. К счастью, в салоне автобуса пассажиров не находилось. Пассажирский транспорт двигался по маршруту №57.
Видео: Динар Гильмутдинов.