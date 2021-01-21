В Башкирии военные инженеры провели учения в честь профессионального праздника

При наведении переправы российские военнослужащие попали под обстрел. Но причин для тревоги нет. По такому сценарию прошли учения 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады, входящей в состав Центрального военного округа.

Сегодня празднуется 320-летний юбилей инженерных войск России. Накануне знаменательной даты бойцы в ходе учений оттачивали профессиональные навыки.

Противник уничтожил мост. Теперь солдатам нужно готовить переправу через замерзшую реку. Расчистив участок ото льда, подразделения инженерных войск наводят понтонную переправу. И постепенно вырастает новый мост для передвижения техники, способный выдержать нагрузку в 60 тонн.

А в это время на берегу охрану несет мостовой караул. Затишье оказалось обманчивым. Противник решил сорвать переправу войск и атаковал укрепление.

Но бойцы саперно-штурмовой роты отбили нападение. Диверсанты, понеся потери, вынуждены были бежать. Против хорошо подготовленных солдат шансов у них не было.

Путь стал свободным и колонна бронетранспортеров смогла спокойно проехать по понтонному мосту, чтобы продолжить выполнение боевой задачи. За ходом учений возле села Кара-Якупово Чишминского района, наблюдал и ветеран инженерных войск Виктор Гуменюк.