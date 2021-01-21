В Уфе проходит заключительный этап школьной олимпиады по химии

В Уфе проходит заключительный этап республиканской олимпиады по химии среди юниоров для 7-8 классов. Сначала участники решали теоретические задания, теперь – практика. Перед началом соревнований студенты УГНТУ организовали показ химических экспериментов для ребят и провели опыты.
Маленькими шагами к большой мечте. Школьники пришли на олимпиаду, чтобы проверить свои знания и оценить свою подготовку. Кто-то хочет стать учителем химии, поступить в медуниверситет, а кому-то просто нравится эта наука и эксперименты.
Участникам перед олимпиадой студенты УГНТУ показали разные эксперименты. Одним из опытов стало получение столба пара путем смешивания пергидроля и марганцовки. В результате выделяется вода.
Участие в этой олимпиаде даст хороший старт ребятам для дальнейших успехов, например, на Всероссийской олимпиаде школьников. Победа в ней позволит поступить в ведущие вузы России без экзаменов и получить 100 баллов по химии.
Ближе к науке. Проект проводится уже третий год подряд. В 2020-м более тысячи человек приняли участие в отборочном этапе. По результатам практического этапа 40 лучших участников пригласят в летнюю химическую школу «Изотоп», где они под руководством опытных педагогов полноценно смогут развить свои навыки.
Победители и призеры получат дипломы Министерства образования и науки республики и подарки от партнеров-организаторов олимпиады. Это станет еще одним шагом ребят к своей мечте.