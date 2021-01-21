Мужской журнал GQ обратил внимание на судьбу дворника Юры из Уфы

Дворник Юра из Уфы всё-таки стал героем мужского журнала GQ. Напомним, уже несколько дней в интернете широко обсуждается история обычного дворника из столицы Башкирии, который в одночасье стал известным после фотосессии в Романа Филиппова.
Фотограф сам пригласил дворника сниматься и сделал удивительные снимки в стиле GQ. Оказалось, таким необычным способом Роман хотел привлечь внимание к проблеме одинокого жителя Уфы. Юра из-за инвалидности третьей группы стал жертвой мошенников, которые оформили кредит на мужчину, а после целый год держали в рабстве. Благодаря необычной фотосессии неравнодушные со всей России собрали нужную сумму для погашения долгов Юры.
Редакция журнала GQ отметила, что им очень приятно, что фотограф выбрал именно их стиль для такого доброго проекта.
Фото: Роман Филиппов.