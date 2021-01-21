Мужской журнал GQ обратил внимание на судьбу дворника Юры из Уфы

Дворник Юра из Уфы всё-таки стал героем мужского журнала GQ. Напомним, уже несколько дней в интернете широко обсуждается история обычного дворника из столицы Башкирии, который в одночасье стал известным после фотосессии в Романа Филиппова.

Фото №1 - Мужской журнал GQ обратил внимание на судьбу дворника Юры из Уфы

Фотограф сам пригласил дворника сниматься и сделал удивительные снимки в стиле GQ. Оказалось, таким необычным способом Роман хотел привлечь внимание к проблеме одинокого жителя Уфы. Юра из-за инвалидности третьей группы стал жертвой мошенников, которые оформили кредит на мужчину, а после целый год держали в рабстве. Благодаря необычной фотосессии неравнодушные со всей России собрали нужную сумму для погашения долгов Юры.

Редакция журнала GQ отметила, что им очень приятно, что фотограф выбрал именно их стиль для такого доброго проекта.

Нам очень приятно, что фотограф выбрал именно стиль GQ для этого проекта, показывающего, что абсолютно любой человек может добиться успеха. Мы поддерживаем благотворительные инициативы и считаем, что важно помогать людям, которые в этом нуждаются. Еще лучше, когда эта помощь – системная.

GQ Russia 

Фото: Роман Филиппов

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