Мужской журнал GQ обратил внимание на судьбу дворника Юры из Уфы

Нам очень приятно, что фотограф выбрал именно стиль GQ для этого проекта, показывающего, что абсолютно любой человек может добиться успеха. Мы поддерживаем благотворительные инициативы и считаем, что важно помогать людям, которые в этом нуждаются. Еще лучше, когда эта помощь – системная.

GQ Russia