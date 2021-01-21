В Уфе сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине добраться до роддома

Сотрудники ГИБДД помогли молодым супругам вовремя добраться до роддома. 28-летний уфимец вез беременную жену, у которой начались схватки. Движение значительно осложняли вечерние пробки. Ребенок мог бы погибнуть, если бы не своевременная помощь дорожных инспекторов.

Лейтенанты полиции Никита Никитин и Григорий Буныгин несли службу в районе развязки Демского путепровода. Под звуки сирены они сопроводили автомобиль в медучреждение на улице Авроры. Всего через 10 минут врачи встретили роженицу в приемном покое.