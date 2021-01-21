В Башкирии супруг учительницы избил семиклассника

51-летнего жителя Башкирии осудят по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчина избил семиклассника, на которого пожаловалась его супруга учительница.

Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Учительница из средней школы села Старокуручевопожаловалась мужу на поведение одного из её учеников. Тогда мужчина встретил семиклассника на улице и ударил по переносице. Мальчику был причинен лёгкий вред здоровью.