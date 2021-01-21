В Башкирии вновь подорожали овощи

Башстат вновь провёл мониторинг цен в магазинах республики. По результатам оценки вновь подорожали овощи. Однако есть продукты, которые упали в цене.

Больше всего за неделю подорожал картофель (4,4%). Килограмм картошки жители Башкирии в среднем могут купить за 26,54 рублей. Также подорожали белокочанная капуста (1,9%) и овощные консервы (1,7%). Капусту можно приобрести за 17 рублей за килограмм, а консервы – за 494 рубля за кг.

Незначительно подорожали (примерно на 0,1-1,4%) такие продукты, как сливочное масло, мука, морковь, шлифованный рис, сметана, сухие молочные смеси для детского питания, черный чай, вермишель, мясные консервы, макароны, маргарин, репчатый лук, гречневая крупа-ядрица, молоко, жирный творог, свинина, сосиски, сардельки и печенье.

А вот значительно подешевели огурцы (3,7%). Также стали дешевле хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, говядина, свежие помидоры, баранина, соль, мороженая рыба, сахар, яблоки, шоколадные конфеты, яйца, фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания, колбасы и пшено. Все эти продукты снизились в цене примерно на 0,1-2,1%.