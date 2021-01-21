В Башкирии количество заболевших COVID-19 вновь выросло на 167 человек

В Башкирии выросло число заболевших коронавирусом. За последние сутки в республике вновь было зарегистрировано 167 человек с COVID-19.

По состоянию на 21 января, официально носителями коронавируса стали 22 570 человек. При этом одновременно болеют лишь 5213 пациентов. Из них 802 человека находятся в стационарах республики, а 4411 лечатся дома, так как переносят болезнь в легкой форме.