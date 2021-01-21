В России за сутки скончались 612 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новую статистику по заболевшим в стране. Вся актуальная официальная информация публикуется каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки коронавирус выявили ещё у 21 887 человек. При этом общее количество заболевших в России достигло 3 655 839 человек. Но одновременно болеют 533 789 пациентов по всей стране.
С выздоровлением за сутки было выписано 26 902 человека (за всё время – 3 054 218). Смертью закончилось ещё 612 случаев заболевания. Общее количество смертей достигло 67 832.