В России за сутки скончались 612 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новую статистику по заболевшим в стране. Вся актуальная официальная информация публикуется каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки коронавирус выявили ещё у 21 887 человек. При этом общее количество заболевших в России достигло 3 655 839 человек. Но одновременно болеют 533 789 пациентов по всей стране.