В Уфе в свой первый рейс отправилась женщина-машинист

От вождения автомобиля до мужских профессий. Уфимка Алена Миронова навсегда вошла в историю республики как первая женщина-помощник машиниста. Со станции Дема она отправилась в рабочий рейс. С этого года по постановлению правительства женщины могут работать машинистами и их помощниками, правда, с оговорками.

Приветствие пассажиров и в путь. 25-летняя Алена Миронова после окончания Уфимского железнодорожного техникума прошла обучение в Екатеринбурге. Теперь в ее обязанности входит отслеживание данных приборов электропоезда, контроль работы локомотива, показаний светофоров и указателей.

У всего бывают какие-то определенные сложности, но все это преодолимо. У меня в семье нет железнодорожников, но была мечта, было стремление. Алена Миронова, помощник машиниста

Кабина машиниста и салон электрички оборудованы системой видеонаблюдения. В вагонах климат-контроль. 22 градуса – оптимальная температура в любое время года. За исправностью всех приборов следит Алена. В ситуации, когда машинист внезапно потерял управление составом, его помощник самостоятельно должен принять решение и остановить локомотив. Девушка рассказывает: дело выбрала ответственное, одно из тех, какие обычно называют «не женскими».

Самое основное – техническое состояние электропоезда, чтобы все в порядке было, чтобы у пассажиров было тепло, светло, уютно и они хотели еще прийти к нам. Алена Миронова, помощник машиниста

Равноправие во всех сферах жизни. С первого января 2021 года правительство России приняло постановление о том, что женщины теперь могут работать машинистами и их помощниками, но только на пассажирских, высокоскоростных или пригородных подвижных составах. Ранее у прекрасной половины общества не было такой возможности.

Подвижной состав у нас совершенствуется, есть дополнительные условия, чтобы там могли работать женщины, уменьшается шумоизоляция. По медицинским показаниям чтобы женщины могли работать. Поэтому приняли решение в постановление внести изменения. Андрей Кулиев, начальник моторовагонного депо Дема