В Уфе приставы нашли в сугробе замёрзшего глухонемого малыша

В Уфе 19 января сотрудники ФССП Башкирии нашли в снегу замёрзшего маленького мальчика. Ребёнок был напуган и сильно плакал. Замёрзшего мальчика в срочном порядке забрали в управление.

Там приставы напоили малыша горячим чаем – несмотря на то, что ребёнок был хорошо одет, он сильно замёрз в сугробе. Сотрудники попытались выяснить, почему малыш один на улице, но оказалось ребёнок глухонемой.

К счастью, установить личность малыша удалось. Первым делом приставы обратили в Уфимскую коррекционную школу-интернат для глухих. Однако там мальчика никто не знал, но в беде сотрудники интерната ребёнка не оставили.

Педагог-психолог учебного заведения проехал с судебными приставами в отделение и, поговорив с ребенком отчасти на языке жестов, отчасти рисунками, выяснил у него необходимые сведения. пресс-служба ФССП РБ

Вскоре нашлась бабушка 10-летнего малыша, которая не уследила за внуком из-за невнимательности.