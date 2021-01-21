Жителя Башкирии жестоко зарезали за попытку защитить пенсионерку

59-летний житель Крамаскалинского района подозревается в жестоком преступлении. Мужчина зарезал 30-летнего товарища, который пытался защитить их 82-летнюю знакомую. Подробности инцидента сообщали пресс-служба СК РФ по РБ.
В злополучный день, 18 января, все трое фигурантов дела распивали спиртные напитки в квартире у женщины. Вскоре пенсионерка ушла спать, а 59-летний мужчина начал непристойно высказываться о знакомой. 30-летний сельчанин встал на защиту хозяйки дома, и между оппонентами завязалась драка. Старший товарищ схватил нож и несколько раз ударил друга в грудь и глаз, от чего тот скончался на месте происшествия.
Сам подозреваемый поспешил скрыться. Пенсионерка нашла тело знакомого только утром, но сразу сообщила о находке в полицию. Подозреваемый вскоре был задержан и в отделении признал вину в преступлении.
Фото: СК РФ по РБ.