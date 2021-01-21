В Башкирии в аварии с грузовиком пострадали два человека

Сегодня, 21 января, в Дюртюлинском районе произошла серьёзная авария. По сообщениям ГИБДД Башкирии, пострадали два человека.
Недалеко от села Такарликово с грузовым «КамАЗ» столкнулась иномарка «Хёндай Портер». Легковую машину отбросило в кювет из-за сильного удара. Медицинская помощь потребовалась двум пострадавшим в аварии.
Также авария произошла в Туймазинском районе. Недалеко от деревни Никитинка произошло лобовое столкновение двух автомобилей – «Лада Веста» и «Джили». Помощь врачей понадобилась троим участникам ДТП.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.