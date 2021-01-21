В Башкирии пострадавшую в ДТП школьницу авиацией доставили в Уфу

13-летнюю девочку, получившую многочисленные переломы в ДТП  в Салаватском районе, доставили санавиацией в Уфу.

 За жизнь школьницы теперь борются врачи детской республиканской клиники. Больше недели пострадавшая провела  в реанимации районной больницы, где уже перенесла несколько операций. По словам медиков,  сейчас девочка пошла на поправку.

Фото №1 - В Башкирии пострадавшую в ДТП школьницу авиацией доставили в Уфу

Авария произошла 10 января на трассе Кропачево – Месягутово – Ачит. Столкнулись два пассажирских автобуса Ford Transit, в результате чего  погибли трое детей. Водителю, подозреваемому в совершении ДТП,  избрана мера пресечения. Ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом.

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