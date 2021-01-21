В Башкирии пострадавшую в ДТП школьницу авиацией доставили в Уфу

13-летнюю девочку, получившую многочисленные переломы в ДТП в Салаватском районе, доставили санавиацией в Уфу.
За жизнь школьницы теперь борются врачи детской республиканской клиники. Больше недели пострадавшая провела в реанимации районной больницы, где уже перенесла несколько операций. По словам медиков, сейчас девочка пошла на поправку.
Авария произошла 10 января на трассе Кропачево – Месягутово – Ачит. Столкнулись два пассажирских автобуса Ford Transit, в результате чего погибли трое детей. Водителю, подозреваемому в совершении ДТП, избрана мера пресечения. Ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом.