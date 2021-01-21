«Белорусская стекольная компания» планирует закупить у БСК сырье на 25 млн долларов

На 25 миллионов долларов планирует закупить сырье в Башкирии «Белорусская стекольная компания». В  ближайшие годы республика нацелена покрыть все 100% потребности страны в кальцинированной соде, которую компания будет закупать у  БСК.

Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Правительства Башкирии Андрея Назарова с белорусской делегацией.

По итогам 2019 года Республика Беларусь занимала третье место во внешнеторговом обороте Башкортостана с долей 8,3%. В связи с пандемией показатели снизились, но сейчас требуется приложить максимум усилий для того, чтобы товарооборот вырос, отметил премьер-министр региона.

Фото №1 - «Белорусская стекольная компания» планирует закупить у БСК сырье на 25 млн долларов

БСК на сегодня является поставщиком сырье для стекольной промышленности, практически 60-70 процентов все белорусские заводы покупают здесь. Консолидация наших стекольных активов привела нас сюда, чтобы договориться о 100-процентных закупках. Мы такие договоренности получили.

Юрий Скрипко, генеральный директор «Белорусской стекольной компании»
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