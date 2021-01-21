«Белорусская стекольная компания» планирует закупить у БСК сырье на 25 млн долларов

На 25 миллионов долларов планирует закупить сырье в Башкирии «Белорусская стекольная компания». В ближайшие годы республика нацелена покрыть все 100% потребности страны в кальцинированной соде, которую компания будет закупать у БСК.

Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Правительства Башкирии Андрея Назарова с белорусской делегацией.

По итогам 2019 года Республика Беларусь занимала третье место во внешнеторговом обороте Башкортостана с долей 8,3%. В связи с пандемией показатели снизились, но сейчас требуется приложить максимум усилий для того, чтобы товарооборот вырос, отметил премьер-министр региона.