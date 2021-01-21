В Башкирии продолжается массовая вакцинация от коронавируса

В Башкирию уже поступило 14 тысяч доз вакцины Спутник V. До конца января придет еще одна партия в 50 тыс. ампул. В Башкортостане продолжается иммунизация населения.

В Янаульском районе первыми привили медиков и социальных работников, также препарат ввели учителям и сотрудникам психоневрологического интерната. В начале этой недели в Янаул поступил второй компонент вакцины. Перед прививкой пациентов в обязательном порядке осматривает терапевт.