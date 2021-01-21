В Башкирии продолжается массовая вакцинация от коронавируса

В Башкирию уже поступило 14 тысяч доз вакцины Спутник V. До конца января придет еще одна партия в 50 тыс. ампул. В Башкортостане продолжается иммунизация населения.
В Янаульском районе первыми привили медиков и социальных работников, также препарат ввели учителям и сотрудникам психоневрологического интерната. В начале этой недели в Янаул поступил второй компонент вакцины. Перед прививкой пациентов в обязательном порядке осматривает терапевт.
Прививку от коронавирусной инфекции в Янаульском районе сделали уже более 250 человек. Желающие вакцинироваться от COVID-19 могут записаться через портал «Госуслуги» или через мобильное приложение «К врачу». В настоящее время первым компонентом вакцинировано более 7,5 тысяч человек, вторым – более 3 тысяч жителей.