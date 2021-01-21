«Вставайте, горим!»: жители Уфы рассказали, как едва не погибли из-за пожара в собственном доме

Более 50 человек остались без крыши над головой. Сегодня утром в Уфе по улице Малая Лесозаводская загорелось двухэтажное здание. На тушение пожара привлекли 14 единиц техники и 46 человек личного состава.
8:05. Это время когда на диспетчерский пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в двухэтажном доме по улице Малая Лесозаводская, 14 б. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Первым делом огнеборцы бросились спасать людей. Из жилого здания вывели 25 человек, семеро из них – дети.
Пожар тушили одновременно из восьми стволов. Примерно к 11 часам его удалось локализовать. Причины возгорания пока выясняются. Однако ряд жильцов утверждают, что огонь возник по причине халатного отношения одного из соседей к мерам безопасности. Мужчина якобы вел асоциальный образ жизни, часто выпивал, курил прямо в постели.
Покинуть помещение самостоятельно женщина уже не смогла, коридор был охвачен едким дымом. Выбраться из огня ей помогли пожарные. Все что удалось с собой взять – верхняя одежда, мобильный телефон и паспорт. Остальное все сгорело. Впрочем, как и у большинства жителей деревянной двухэтажки. Для погорельцев в 24 школе развернули пункт временного размещения.
В резерве Чрезвычайного фонда примерно 100 коек. Поэтому проблем с временным размещением погорельцев не возникнет. В доме по улице Малая Лесозаводская проживало 56 человек. Причины и обстоятельства пожара сейчас выясняются, продолжается разбор завалов.