«Вставайте, горим!»: жители Уфы рассказали, как едва не погибли из-за пожара в собственном доме

Более 50 человек остались без крыши над головой. Сегодня утром в Уфе по улице Малая Лесозаводская загорелось двухэтажное здание. На тушение пожара привлекли 14 единиц техники и 46 человек личного состава.

8:05. Это время когда на диспетчерский пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в двухэтажном доме по улице Малая Лесозаводская, 14 б. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Первым делом огнеборцы бросились спасать людей. Из жилого здания вывели 25 человек, семеро из них – дети.

Двухэтажное деревянное жилое строение. Здание имеет Г-образную форму, 1937 года постройки. На тушение пожара задействовано 14 единиц техники, 46 человек личного состава. Виталий Барзайкин, руководитель тушения пожара

Пожар тушили одновременно из восьми стволов. Примерно к 11 часам его удалось локализовать. Причины возгорания пока выясняются. Однако ряд жильцов утверждают, что огонь возник по причине халатного отношения одного из соседей к мерам безопасности. Мужчина якобы вел асоциальный образ жизни, часто выпивал, курил прямо в постели.

Дверь открываю, такой темный поток дыма на меня. Я скорее дверь закрыла, я живу не одна, племянница с семьей. Я говорю: вставайте, горим! Разиля Хисамова, жительница дома по улице Малая Лесозаводская, 14 Б

Покинуть помещение самостоятельно женщина уже не смогла, коридор был охвачен едким дымом. Выбраться из огня ей помогли пожарные. Все что удалось с собой взять – верхняя одежда, мобильный телефон и паспорт. Остальное все сгорело. Впрочем, как и у большинства жителей деревянной двухэтажки. Для погорельцев в 24 школе развернули пункт временного размещения.

Их напоили чаем, обед и ужин организуем. И сейчас будем вести разговор с жителями по вопросу расселения их в Чрезвычайный маневренный фонд Уфы. В дальнейшем будем думать о их полнейшем расселении. Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы