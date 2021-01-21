В Уфе на пять ночей закроют участок дороги по проспекту Салавата Юлаева

На несколько дней в Уфе закроют проспект Салавата Юлаева. Речь идет об участке под  путепроводом в створе Заки Валиди. Проезд в обоих направлениях будет запрещен в ночное время, а именно с полуночи до пяти часов утра. 

Ограничение движения будет действовать с 21 по 25 января. Как пояснили в мэрии, оно связано с демонтажем балок пролетного строения путепровода. Объехать закрытый участок проспекта при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд, поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.

Фото №1 - В Уфе на пять ночей закроют участок дороги по проспекту Салавата Юлаева

Напомним, реконструкцию планируют завершить до сентября 2021 года.

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