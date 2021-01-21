В Уфе на пять ночей закроют участок дороги по проспекту Салавата Юлаева

Ограничение движения будет действовать с 21 по 25 января. Как пояснили в мэрии, оно связано с демонтажем балок пролетного строения путепровода. Объехать закрытый участок проспекта при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд, поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.