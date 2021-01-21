В Уфе 27-летний плотник сорвался с 16 этажа и разбился насмерть

Известно, что строительство многоквартирного дома проходит в квартале между улиц Гафури, Коммунистическая, Султанова и Чернышевского. Молодой плотник находился на высоте и собирался монтировать конструкции щитовых опалубок лестничного и лифтового узла. В какой-то момент парень оступился и сорвался с 16 этажа, то есть примерно с высоты в 58 метров.