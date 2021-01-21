Разбил стекло: в Уфе мужчина похитил из салона элитной иномарки ценные вещи

В столице Башкирии из салона автомобиля Porshe Cayenne мужчина похитил банковские карты, личные вещи, документы и две сумочки. Сумма ущерба составила свыше 200 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Фото №1 - Разбил стекло: в Уфе мужчина похитил из салона элитной иномарки ценные вещи

Стражи порядка задержали подозреваемого в совершении преступления по горячим следам. Им оказался 28-летний уфимец, который ранее уже имел проблемы с законом.

Предполагаемым автовором оказался ранее судимый 28-летний житель Уфы. Мужчина, разбив переднее окно пассажирского сиденья камнем, проник в салон и похитил имущество. Однако придумать, как распорядиться краденным, злоумышленник не успел.

пресс-служба МВД по Башкирии

В отношении подозреваемого полицейские возбудили уголовное дело. Похищенные вещи изъяты. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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