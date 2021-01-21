В Башкирии легковушка вылетела в кювет: пострадала женщина

Помощь спасателей потребовалась пострадавшей в аварии в Туймазинском районе. Там произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, водитель «Джили» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Вестой».

От удара отечественный автомобиль улетел в кювет. 34-летнюю пассажирку из машины эвакуировали спасатели. Женщина была доставлена в местную больницу. Другие участники ДТП были осмотрены медиками, им госпитализация не понадобилась.