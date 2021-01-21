В Башкирии медики скорой помощи остались без ковидных выплат

Сотрудники бирской скорой помощи не получили ковидные выплаты и вынуждены переодеваться в спецодежду в гараже. Работники записали публичное обращение. Роликом в социальных сетях поделились общественники. Минздрав Башкортостана и Следственный комитет проводят проверку.
Переодеваются тут же, на поддоне. Условия, мягко говоря, спартанские, только зачем такое воспитание сотрудникам скорой помощи? Впрочем, такие неудобства испытывают не все, ведь место для переодевания используют только те, кому выдаются специальные костюмы. По словам медиков, для обработки скорых машин экипировку получают не все.
На место выезжали общественники. Проблему они пытались решить ещё месяц назад. Сейчас активисты получили ответ: стоит вопрос о переселении в другое здание. Больше чем полгода сотрудники скорой помощи будто и не спасали людей. За 7 месяцев получили не все выплаты.
Работники бирской скорой помощи сами не предоставили отчёт о работе, уверяет главный врач центральной районной больницы.
Однако, по словам специалистов, отчитываться лично работники не должны. Информация о больных, которым оказана медицинская помощь, есть в регистре. Минздрав продолжает проверку, она была начата ещё в декабре, срок – до 5 февраля.
Проверку проводит Следственный комитет. Если официально подтвердится, что выплаты не получили те, кому они были положены, проблему будет решать медицинское учреждение. В этом случае суммы выделят из бюджета Бирской центральной районной больницы. В то же время сотрудники скорой помощи продолжают работать, несмотря на все препятствия на дистанции по спасению людей.