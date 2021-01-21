В Башкирии медики скорой помощи остались без ковидных выплат

Сотрудники бирской скорой помощи не получили ковидные выплаты и вынуждены переодеваться в спецодежду в гараже. Работники записали публичное обращение. Роликом в социальных сетях поделились общественники. Минздрав Башкортостана и Следственный комитет проводят проверку.

Переодеваются тут же, на поддоне. Условия, мягко говоря, спартанские, только зачем такое воспитание сотрудникам скорой помощи? Впрочем, такие неудобства испытывают не все, ведь место для переодевания используют только те, кому выдаются специальные костюмы. По словам медиков, для обработки скорых машин экипировку получают не все.

На место выезжали общественники. Проблему они пытались решить ещё месяц назад. Сейчас активисты получили ответ: стоит вопрос о переселении в другое здание. Больше чем полгода сотрудники скорой помощи будто и не спасали людей. За 7 месяцев получили не все выплаты.

Работники бирской скорой помощи сами не предоставили отчёт о работе, уверяет главный врач центральной районной больницы.

Не было подтверждено, что они контактировали с пациентами. – Это как должны были подтвердить? – Документально. Мы только проверяем предоставленную ими информацию. – Получается, работники сами должны были подготовить и предоставить документы? – Конечно, они же работали, они же возили пациентов, не администрация больницы возила пациентов этих. Арсен Гарипов, главный врач Бирской центральной районной больницы

Однако, по словам специалистов, отчитываться лично работники не должны. Информация о больных, которым оказана медицинская помощь, есть в регистре. Минздрав продолжает проверку, она была начата ещё в декабре, срок – до 5 февраля.

Сотрудники сами не отчитываются, администрация знает, сколько у них пациентов пролежало с каким диагнозом. Без самих фельдшеров скорой помощи происходит составление заявки и начисление выплат. Ольга Горбацевич, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан