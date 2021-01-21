В Башкирии показали работу социально-культурного центра для людей с ОВЗ

В городе Октябрьском открылся социально-культурный центр «Без барьеров» в обновленном помещении, где предусмотрены все удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Посетители центра могут посещать тренажерный и танцевальные залы, заниматься рукоделием. Уже три раза центр выигрывал президентские гранты.
Кристина вкладывает в танец прежде всего эмоции. Вот уж точно – «солнечная» девушка. Движениям научила мама – непрофессиональная танцовщица. Но у Людмилы принцип – быть там, где дочь. И танцы – далеко не единственное увлечение девушки.
Кристине 25 лет, после закрытия детского реабилитационного центра им с мамой попросту некуда было идти. Случайно узнали о социальном учреждении «Без барьеров». Девушка не пропускает ни одного занятия. Разучивает сложные стихотворения и готовится покорить большую сцену.
В прошлом году социально-культурный центр получил новое помещение. Помогла администрация города. Здесь есть все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: поручни, пандус, двери определенной ширины для удобства колясочников. Есть тренажерный и танцевальный залы, кружок рукоделия.
В прошлом году центр выиграл президентский грант, уже третий. На эти деньги планируют провести фестиваль «Спорт и дети». Из-за пандемии в прошлом году не получилось. Пока приобрели сенсорную комнату, купили развивающую настольную игру. Посетителей центра пригласили даже на соревнования. Но им еще рано, говорит руководитель. Тренировки по игре в «Джакколо» только начались.
Наталья Аширова 5 лет назад заболела раком. В 35 лет женщина, работавшая юристом, оказалась привязана к лекарствам и химиотерапии. В центре она помогает с документами и говорит, что теперь не чувствует себя одинокой.
Во время пандемии в центре шили маски, уже раздали порядка 4 тысяч штук. Посетители центра стараются помогать другим, хотя зачастую сами нуждаются в поддержке. Но именно реализованность и общение дает им силы, чтобы справляться с недугами.