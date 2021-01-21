В Башкирии показали работу социально-культурного центра для людей с ОВЗ

В  городе Октябрьском открылся социально-культурный центр «Без барьеров» в обновленном помещении, где  предусмотрены все удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Посетители центра могут посещать тренажерный и танцевальные залы, заниматься рукоделием. Уже три раза центр выигрывал президентские гранты.

Кристина вкладывает в танец прежде всего эмоции. Вот уж точно – «солнечная» девушка. Движениям научила мама – непрофессиональная танцовщица. Но у Людмилы принцип – быть там, где дочь. И танцы – далеко не единственное увлечение девушки.

Люблю заниматься плаванием, петь. Мечтаю стать артисткой.

Кристина Камалетдинова
Фото №1 - В Башкирии показали работу социально-культурного центра для людей с ОВЗ

Кристине 25 лет, после закрытия детского реабилитационного центра им с мамой попросту некуда было идти. Случайно узнали о социальном учреждении «Без барьеров». Девушка не пропускает ни одного занятия. Разучивает сложные стихотворения и готовится покорить большую сцену.

Надо любить своего ребенка, несмотря ни на что. Очень много заниматься, не жалеть ни сил, не денег. Потом вот такой результат.

Людмила Камалетдинова

В прошлом году социально-культурный центр получил новое помещение. Помогла администрация города. Здесь есть все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: поручни, пандус, двери определенной ширины для удобства колясочников. Есть тренажерный и танцевальный залы, кружок рукоделия.

Уфиская волна
Фото №2 - В Башкирии показали работу социально-культурного центра для людей с ОВЗ

Вот они сюда приходят, находят друзей. Есть лежачие, но мы тоже помогает им. Вот есть активные, человек 60-70. Они посещают всегда.

Татьяна Кетько, заведующая отделением по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья

В прошлом году центр выиграл президентский грант, уже третий. На эти деньги планируют провести фестиваль «Спорт и дети». Из-за пандемии в прошлом году не получилось. Пока приобрели сенсорную комнату, купили развивающую настольную игру. Посетителей центра пригласили даже на соревнования. Но им еще рано, говорит руководитель. Тренировки по игре в «Джакколо» только начались.

Наталья Аширова 5 лет назад заболела раком. В 35 лет женщина, работавшая юристом, оказалась привязана к лекарствам и химиотерапии.  В центре она помогает с документами и говорит, что теперь не чувствует себя одинокой.

Самое главное – не сдаваться, найти таких же людей. Тебя поймут и помогут. 4 стены дома тебе точно не помогут. Они загонят еще дальше и ни к чему хорошему это не приведет.

Наталья Аширова

Во время пандемии в центре шили маски, уже раздали порядка 4 тысяч штук. Посетители центра стараются помогать другим, хотя зачастую сами нуждаются в поддержке. Но именно реализованность и общение дает им силы, чтобы справляться с недугами.

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