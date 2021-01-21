Школа Джеффа Монсона откроется еще в нескольких городах Башкирии

Школа Монсона откроется и в Нефтекамске. Об этом боец рассказал в интервью телеканалу БСТ. А пока Джефф Монсон вместе со своей семьей осваивается в Уфе. Днем успевает заниматься воспитанием двухлетней Есении, которая любит лошадей.
Так, сегодня побывали на манеже ипподрома «Акбузат». Девочка занимается катанием не первый раз, сюда их пригласил старый знакомый, заслуженный тренер России по современному пятиборью, сейчас директор спортшколы Вадим Чудновский.
В понедельник, 18 января, в столице республики открылись два отделения школы Монсона – в Центре спортивной подготовки на проспекте Дружбы и на базе бассейна «Нефтяник» в Черниковке. Джефф Монсон планирует заниматься с детьми сам. При этом подготовить и тренеров, которые смогут ему помочь. Потому что школа Монсона появится не только в Уфе.