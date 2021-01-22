Нуждается в медпомощи: в Башкирии ищут 82-летнего Вакиля Мурсалимова

В Салавате продолжаются поиски без вести пропавшего 82-летнего Вакиля Мурсалимова. Последний раз пенсионера видели 16 января. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся.
Приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое, серо-голубые глаза, седые волосы. В день исчезновения он был одет в дубленку коричневого цвета, брюки, черные ботиник и серую шапку.
Пенсионер нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 112 или 02.