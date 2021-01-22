В Уфе водитель иномарки сбил 41-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Накануне в Уфе водитель автомобиля Renault Logan сбил 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП он скрылся. Подробности произошедшего рассказали в столичной ГИБДД.
Наезд на пешехода произошел напротив жилого дома №3 по улице Рихарда Зорге. Вскоре сотрудники ДПС задержали водителя. Им оказался 41-летний житель Нефтекамска.
Женщина получила различные травмы. Ей потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: ГИБДД по Уфе.