В Уфе водитель иномарки сбил 41-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Накануне в Уфе водитель автомобиля Renault Logan сбил 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП он скрылся. Подробности произошедшего рассказали в столичной ГИБДД.

Фото №1 - В Уфе водитель иномарки сбил 41-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Наезд на пешехода произошел напротив жилого дома №3 по улице Рихарда Зорге. Вскоре сотрудники ДПС задержали водителя. Им оказался 41-летний житель Нефтекамска.

Женщина получила различные травмы. Ей потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ГИБДД по Уфе.

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