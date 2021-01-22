В Уфе сотрудники ГИБДД организовали экскурсию для студентов

Студенческий десант в ГИБДД. В Госавтоинспекции Башкирии провели экскурсию для учащихся Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники. Все требования Роспотребнадзора по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм были соблюдены.

Студентам показали музей ГИБДД. Службе в этом году исполняется 85 лет со дня образования. Также они смогли посетить отдел регистрации транспортных средств и экзаменационную, где проходит теоретический тест на знание правил дорожного движения, их ознакомили с возможностями предоставления услуг в электронном виде, о системе «электронной очереди».