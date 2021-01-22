В России ломбарды начнут работать по новым правилам

На 15% сократился российский рынок ломбардов из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент некоммерческого партнерства «Лига ломбардов» Михаил Унксов. Он отметил, что часть "перекрасились" в комиссионные магазины и скупку с обратным выкупом. В связи с этим он одобрил нововведения Банка России.

С 2021 года собственники ломбардов должны сделать заявление на включение в реестр. Подать документы можно как в электронном, так и в традиционном бумажном виде. Те, кто не сделает этого, будет признаваться вне закона и попадет под зачистку ЦБ.

Упорядочение и регистрация ломбардов можно только приветствовать. Ломбарды эту процедуру, честно говоря, уже проходили. В 91-м году был принят закон о лицензировании отдельных видов деятельности, в который входили в том числе и ломбарды. С 2003 года ломбарды из этого списка исключены и не лицензировались. Михаил Унксов, президент некоммерческого партнерства «Лига ломбардов»

По данным Уральского главного управления Банка России, за девять месяцев прошлого года в регионах Большого Урала с ломбардами было заключено 2,5 млн. договоров займа, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Регулятор связывает снижение с ограничениями, которые вызваны пандемией коронавируса. Средний размер займа вырос с 7,3 тысяч рублей в 2019 году до 8 с половиной тысяч рублей в 2020 году. Финансовые споры будут урегулироваться по-новому.