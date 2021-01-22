В России ломбарды начнут работать по новым правилам

На 15% сократился российский рынок ломбардов из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент некоммерческого партнерства «Лига ломбардов» Михаил Унксов. Он отметил, что часть "перекрасились" в комиссионные магазины и скупку с обратным выкупом. В связи с этим он одобрил нововведения Банка России.
С 2021 года собственники ломбардов должны сделать заявление на включение в реестр. Подать документы можно как в электронном, так и в традиционном бумажном виде. Те, кто не сделает этого, будет признаваться вне закона и попадет под зачистку ЦБ.
По данным Уральского главного управления Банка России, за девять месяцев прошлого года в регионах Большого Урала с ломбардами было заключено 2,5 млн. договоров займа, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Регулятор связывает снижение с ограничениями, которые вызваны пандемией коронавируса. Средний размер займа вырос с 7,3 тысяч рублей в 2019 году до 8 с половиной тысяч рублей в 2020 году. Финансовые споры будут урегулироваться по-новому.